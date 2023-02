Fue el 28 de noviembre del 2021 cuando Colo Colo cayó por última vez en el estadio Monumental. En aquella oportunidad, Unión Española se impuso por la cuenta mínima gracias al solitario tanto de Alejandro Chumacero. Ante Coquimbo Unido, Colo Colo sumó la segunda derrota en el Campeonato Nacional y la primera desde aquel entonces.

El presente que preocupa y no solo a Gustavo Quinteros, sino que también a la familia colocolina. En conversación con Redgol, referentes como Eddio Inostroza, Vladimiro Mimica y Hugo González dieron su opinión respecto al crítico presente del equipo, en la antesala a lo que será el duelo ante Magallanes y luego ante la Universidad de Chile en el Superclásico.

"Desde el inicio hubo una falla garrafal en Colo Colo. No pueden hacer jugar a un futbolista lesionado para ver sí se sana durante el desarrollo del partido. Erick Wiemberg ingresó lesionado. Hubo mucho desorden en los cambios, en los movimientos", señaló el Yeyo.

"Colo Colo no pudo resolver un planteamiento muy inteligente por parte de Coquimbo Unido. El resultado terminó siendo justo. Lo rescatable es que con toda la cantidad de errores, Colo Colo no baja los brazos y aquello termina siendo lo más destacado", agregó.

Vladimiro Mimica, relator de aquella inolvidable campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991, indicó que "cuando se transita por la cornisa de la improvisación, es muy posible caerse al precipicio. Lo hundió Coquimbo Unido en un partido muy bien leído por parte de Fernando Díaz y muy bien ejecutado por sus intérpretes. Javier Parraguez, ex jugador de Colo Colo fue una figura fundamental para marcar definitivamente esta diferencia entre albos y Piratas. Colo Colo queda sumido en un mar de dudas", apuntó.

Además, agregó que el Cacique "no tuvo claridad, profundidad, pese al alto dominio que ejerció en el período complementario. Coquimbo se las ingenió no sólo para defenderse bien, sino además para insinuar algunos contraataques que si no es por la intervención de Brayan Cortés, el marcador pudo haber sido mucho más amplio. Quedó claramente demostrado que Leonardo Gil y Vicente Pizarro estaban sin fútbol y el hincha extraña a Gabriel Suazo, a Óscar Opazo, a Emilianor Amor y Juan Martín Lucero. No han podido ser reemplazados. Ahora se viene Magallanes y posteriormente la Copa Libertadores de América. El torneo, pese a que recién comienza, se le pone cuesta arriba a Colo Colo, porque ha demostrado limitaciones en todas las líneas de juego".

Por último Hugo González, campeón en seis oportunidades con la camiseta alba, señaló que "en lo individual y colectivamente no se jugó bien. Coquimbo Unido aprovechó las oportunidades: llegó cuatro veces e hizo tres goles. Lo defensivo es general, no tan sólo la última línea. Para que lleguen a la defensa tienen que haber pasado todas las otras líneas. Si llegan poco y te hacen muchos goles, algo sin dudas está fallando".

En cuanto al partido ante la Universidad de Chile, agregó que "el Superclásico es un partido absolutamente diferente y obviamente la U también va a querer ganar. Van hacer fuerzas parejas y va a ser un partido entretenido", cerró.