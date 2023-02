Coca Mendoza y racha del Monumental: "Si Coquimbo la rompió, me preocupa que el archirrival también"

La derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido caló hondo en el estadio Monumental. El elenco pirata, por primera vez en su historia, logró derrotar al Cacique en los pastos de Macul por torneos de Primera División. Una racha que terminó gracias a los tantos de Benjamín Chandía, Javier Parraguez y Rodrigo Holgado (los descuentos fueron obra de Leandro Delgado y Darío Lezcano).

Ante esta situación, Gabriel Mendoza, uno de los grandes ídolos y referentes de Colo Colo, habló con el micrófono de Redgol y no ocultó su preocupación por el presente del equipo comandado por Gustavo Quinteros, no olvidándose de la Universidad de Chile, rival que pisará la Ruca el próximo domingo 12 de marzo y donde no gana desde septiembre del 2001.

"Coquimbo Unido fue superior y dos de sus jugadores nos ganaron el partido que nos llevó a una derrota histórica tras muchos años que Coquimbo no ganaba en el estadio Monumental. Si Coquimbo Unido rompió esta mala racha en el estadio Monumental, esperemos que no se repita ante el archirival y estoy seguro que no será así", lanzó.

"Tenemos que sacarle provecho a la localía y en ese sentido ante Coquimbo no fue la noche para mostrar nuestro potencial y solidez como local", agregó el Coca.

El campeón de la Copa Libertadores en 1991 no terminó satisfecho con la propuesta inicial que Gustavo Quinteros implementó en su esquema, advirtiendo cierta fragilidad en la zona del defensiva del equipo y que ante Coquimbo Unido salió a flote.

"La apuesta que se pensaba hacer en Colo Colo no dieron los resultados que se esperaban. Una defensa bastante frágil y poco sólida donde solo Javier Parraguez complicó y nos ganó el partido. El funcionamiento no fue lo que se esperaba. Hay que esperar a Vicente Pizarro, que tiene muy pocos minutos y viene reapareciendo tras una lesión. Se notó el desconocimiento del puesto de César Fuentes, esperando en el papel que funcionara pero lamentablemente no fue así", cerró.

El próximo duelo de Colo Colo será ante Magallanes el próximo domingo 5 de marzo, partido que está a la espera de su oficialización debido a la participación del cuadro Carabelero en la Copa Libertadores de América.