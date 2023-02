Si bien todavía quedan pendientes partidos de la presente jornada, el Campeonato Nacional se prepara para lo que será una emocionante Fecha 7. El torneo tendrá el último examen para Colo Colo y Universidad de Chile antes del Superclásico, el que se roba todas las miradas ante el momento de cada uno.

Mientras que el Cacique llega herido tras caer por Coquimbo Unido dejando varias dudas, el Romántico Viajero disfruta de un renacer después de años peleando por no descender. Pero ellos no son los únicos que verán acción, ya que otros como Universidad Católica y Huachipato intentarán no perder terreno en la cima.

A falta de los partidos entre Deportes Copiapó con O'Higgins, Everton frente a Audax Italiano (ambos hoy a las 20:30 horas) y de los Acereros ante Unión Española (aplazado), el Campeonato Nacional entra en una jornada clave.

Las cosas arrancarán el día jueves 2 de marzo con el choque entre la U y Unión La Calera. El Bulla tratará de presionar a la UC en el liderato y enfrentará a los Cementeros con la misión de ganar antes del Superclásico. Con tres victorias al hilo la confianza está a tope, pero sumar una cuarta sin duda motivaría al plantel para ir a romper la racha en el Monumental.

El día viernes serán tres los partidos que animen la Fecha 7. Palestino ante Huachipato y Coquimbo Unido con Audax Italiano saltarán a la cancha a la misma hora para buscar los tres puntos que les permitan escalar en la tabla.

El broche a aquella jornada lo pondrán Ñublense y Universidad Católica, que se ven las caras en el sur del país. Los Diablos Rojos no han tenido un buen arranque y deberán levantarse ante unos Cruzados que llegan encendidos en la cima de la tabla de posiciones.

Ya el sábado habrá un duelo de necesitados. Unión Española recibe a Deportes Copiapó en un cruce donde ambos están obligados a ganar para salir del fondo. Una derrota puede condenar incluso a algunos de sus técnicos, que no lo pasan bien en la temporada 2023.

En la misma jornada pero ya en la noche, O'Higgins enfrentará a Curicó Unido en Rancagua. El Capo de Provincia quiere recuperar terreno, pero tendrá que desafiar a unos Torteros que llegarán tras la Copa Libertadores con ganas de revancha o de celebrar, según cómo termine su duelo con Cerro Porteño.

El domingo llega el turno de otro de los protagonistas. Colo Colo sale del Monumental después de tres partidos al hilo y visita a Magallanes con la obligación de ganar. Lo ocurrido en la Supercopa aún está fresco y, con la mira puesta en el Superclásico, tendrán que sumar de a tres para llegar bien al partido más importante de todos con la U. Eso sí, este duelo puede ser reprogramado, pero dependerá de lo que ocurra con el Manojito de Claveles en Copa Libertadores.

Finalmente, Cobresal y Everton pondrán el punto final a la Fecha 8. Los Mineros están en los primeros lugares de la tabla, pero tendrán que medirse con unos Ruleteros complicados en el fondo y con la misión de revertir su mal presente.

Revisa la programación de la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2023