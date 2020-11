Carlos Queiroz quiere dejar atrás la derrota ante Uruguay y visita a Ecuador: "No pensamos en la altura"

La selección de Colombia ya está en Quito donde enfrentará a Ecuador por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas intentando dejar atrás la abultada derrota que vivió ante Uruguay en Barranquilla.

El técnico cafetero, Carlos Queiroz, intenta sacudirse de ese duro partido asegurando que se puede perder, pero no se pueden perder las convicciones.

"Cuando ganamos tenemos la humildad de reconocer que no todo está bien, pero cuando perdemos también reconocemos. Podemos perder partidos, pero no podemos perder las convicciones", afirmó.

Respecto al partido frente a Ecuador, que viene de ganar como visitante a Bolivia en La Paz, el DT de Colombia apuesta por su equipo.

"Todos los partidos tienen una historia. Ya jugamos contra Ecuador. Vamos a hacer las adaptaciones que pensamos son necesarias para ganar el partido, pero no vamos a cambiar las convicciones. Cuidamos todos los detalles posibles, la preparación, la recuperación, pero lo más importante es la actitud", explicó.

Por último el portugués asegura que no le tiene miedo a la altura. "No pensamos en la altura, nos concentramos en preparar al equipo bien, con confianza y jugando bien al fútbol. Queremos ser mejores que Ecuador. Esos son temas que el cuerpo técnico ha venido trabajando y tenemos que cumplir todos. El cambio de escenarios hace parte de la competición y no podemos estar quejándonos", cerró.