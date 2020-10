Carlos Queiroz le teme al "factor" Reinaldo Rueda de la Roja: "Conoce bien a Colombia"

Chile y Colombia se verán las caras este martes, porque desde las 21:30 horas se medirán por la segunda fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El equipo cafetero viene de vencer con comodidad en el debut a Venezuela en Barranquilla, mientras que la Roja perdió un polémico partido ante Uruguay en Montevideo, donde el VAR y el árbitro Eber Aquino perjudicaron descaradamente al combinado patrio.

La primera fecha ya es historia y ahora los equipos piensan en sus nuevos partidos, y el DT de los colombianos, Carlos Queiroz, analizó al conjunto nacional, señalando que es muy importante la presencia de Reinaldo Rueda, con conoce de cerca al elenco amarillo.

"Lo que vamos a intentar hacer es mejorar lo que hicimos contra Venezuela. No hay pasos de magia. Tenemos entrenamientos, hay que desarrollar la confianza y los hábitos. No podemos controlar lo que hará Chile, pero vamos a ajustar algunos comportamientos y decisiones. Chile tiene buenos jugadores, tiene un entrenador que conoce bien a Colombia", explicó el ex DT de Real Madrid.

James Rodríguez es el líder de Colombia en la cancha - Getty

Al ser consultado sobre las virtudes de la Roja comentó que "tienen buen juego por las bandas. También lo hacen bien por el centro. Nosotros tenemos vistas las fortalezas de Chile. Nuestro trabajo es controlar al rival y saber que durante el partido tenemos que estar bien para la competencia".

Las extrañas nuevas condiciones



Queiroz, además, habló de lo raro del nuevo preoceso clasificatorio, donde los partidos se tienen que jugar sin público, entre otras cosas, debido a las limitaciones que ha provocado en el mundo la pandemia del coronavirus.

"Es atípica y difícil y un poco siniestra. El trabajo no ha sido fácil. La salud es muy preciosa, no se puede jugar con ella. Nosotros tenemos conciencia, somos profesionales. Hay que mantener vivo el sueño. Nosotros tenemos, con todas las dificultades, que salir adelante", expresó.

Por último, evitó dar a conocer el equipo titular: "no quiero dar ventajas. Es mejor no hablar de las opciones que tengo en mi cabeza. Tengo en este momento 24 jugadores titulares que pueden salir a jugar. Confío en todos ellos y eso me da mucha tranquilidad. Tengo a los mejores jugadores de Colombia y los jugadores lo saben. Lo más importante es la personalidad que tienen".