¡Sigue la polémica! Hermana de Neymar sale en su defensa por ser criticado al exagerar en cada falta: “Está siendo golpeado”

Han pasado varias horas desde que se sentenció la eliminación de la selección chilena en Copa América, pero sigue la polémica fuera de la cancha por la exageración en cada falta de Neymar Jr. y el nivel del arbitraje de Patricio Loustau.

En ese contexto, Rafaella Santos, hermana del astro brasileño, utilizó sus redes sociales para disparar contra el juez argentino, a quien calificó duramente por no sancionar varias faltas en contra del futbolista del París Saint-Germain.

“¿Qué juego está viendo este árbitro? Yo estoy viendo uno y él está mirando a otro. Mi hermano está siendo golpeado, está todo sucio y mi querido señor Judge, que está viendo un juego que yo no estoy viendo, y él no hace nada. Le sacan una tarjeta a quien no corresponde, luego dicen que Neymar se cae y se cae”, mencionó en Instagram.

Toda esta situación se suma a los cuestionamientos que realizó Arturo Vidal tras el compromiso en Río de Janeiro, quien trató de “payaso” al árbitro trasandino por comprar como falta cada vez que Neymar se tiraba al suelo.

De hecho, ambos futbolistas han animado un tenso momento por redes sociales, pues la figura del PSG mencionó que “los débiles intentan ponerse de pie, los fuertes se mantienen firmes en la fe”, mientras el volante del Inter de Milán respondió “por acá no pasa nadie”.

Por consiguiente, lo único claro que deja esta situación que el choque por las Eliminatorias Sudamericanas programado para septiembre entre Chile y Brasil estará cargado por el morbo de la Copa América.