Los cabezazos estarían destinados a desaparecer: "En la FIFA estamos muy atentos a los traumas cerebrales"

Los cabezazos son un aspecto fundamental en el juego del fútbol y un recurso tan utilizado que es difícil imaginarse un partido sin ellos.

Sin embargo, en la FIFA ya están empezando a estudiar los perjuicios que pueden tener en la salud de los jugadores fútbol.

Arsene Wenger, jefe de Desarrollo Global de la FIFA, adelantó que incluso se está estudiando prohibirlos en las escuelas de fútbol y en las divisiones menores de los clubes.

“En FIFA, estamos muy atentos al juego de cabeza (y al microtraumatismo que puede causar). Estamos trabajando en las sombras sobre ciertos traumas cerebrales. Hoy, me digo a mí mismo que después de haber entrenado jugadores durante muchos años, les he hecho daño en los entrenamientos. Cuando pienso en todas las sesiones de jugadas de cabeza implementadas ... parece relevante hoy tomar medidas”, dijo el ex entrenador del Arsenal en la revista Bild.

Arsene Wenger es el jefe de Desarrollo Global de la FIFA (Foto: Getty)

Luego, afirmó: “Debemos limitar gradualmente el tiempo dedicado al juego de cabeza en los entrenamientos. Y prohibirlo entre los jóvenes. En los adultos, no sé… Pero hay que estar muy, muy atentos a las consecuencias de la cabeza sobre el trauma. Tendremos que pensar en reglas claras sobre la supervisión del juego de la cabeza”.

Wenger cree que con el tiempo este recurso desaparecerá: “Los entrenadores son personas responsables. Los jugadores también son conscientes de los riesgos. Y, ya sabes, en el fútbol profesional ganan mucho dinero y quieren disfrutarlo mucho después de que terminen sus carreras. Por tanto, actuarán en conciencia”.