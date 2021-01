Bayern Munich vs Schalke 04: Ver EN VIVO ONLINE el duelo de los bávaros por la 18° fecha de la Bundesliga

Este domingo se juega un partidazo por la jornada 18 de la Bundesliga entre el equipo local, Schalke 04 frente al poderoso FC Bayern Munich en el Veltins-Arena de la ciudad de Gelsenkirchen.

Este es un partido muy atractivo debido a que la última vez que se enfrentaron ambas escuadras el Bayern Munich no tuvo piedad y venció a los mineros por un expresivo marcador de 8-0, en el marco de la 1° fecha de la temporada 2020-21 del torneo alemán, la notoria diferencia entre ambos clubes no queda ahí, en los tres duelos entre ambos elencos disputados el año pasado, los bávaros anotaron 14 goles y no recibieron ninguno en contra.

Actualmente el Bayern Munich pelea la punta del torneo alemán, en lo que va de temporada los dirigidos por Hans-Dieter Flick han sumado doce triunfos, tres empates y dos derrotas, quedando cómodamente en el primer lugar con cuatro puntos de ventaja por sobre el segundo y con un partido menos.

Schalke 04 por su parte se encuentra en la zona de descenso directo, siendo hasta ahora el elenco con peor rendimiento de la temporada obteniendo apenas un triunfo, cuatro empates y doce derrotas en diecisiete duelos disputados.

Sin duda este domingo nos espera un encuentro muy desigual entre uno de los mejores equipos del mundo actualmente y líder de la Bundesliga, el FC Bayern con 39 puntos, mientras que el Schalke es el último del torneo con apenas 7 unidades.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Schalke 04 vs Bayern Munich por la fecha 18 de la Bundesliga?

Schalke 04 vs Bayern Munich juegan este domingo 24 de enero a las 11:30 AM hrs de Chile.

El expresivo marcador de la última vez que Bayern y Schalke se enfrentaron. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Schalke 04 vs Bayern Munich?

El partido no será transmitido por TV. (Sujeto a confirmación)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Schalke 04 vs Bayern Munich?

Para ver en vivo el encuentro entre Schalke 04 vs Bayern Munich podrás hacerlo en One Football app.