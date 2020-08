Santos vs Flamengo: Fecha, hora y canal de TV para Ver EN VIVO el debut de Mauricio Isla en el Brasileirao

Una especial jornada podría vivir Mauricio Isla este domingo, esto porque Flamengo lo citó para el compromiso por la sexta fecha del Brasileirao, día en que jugarán contra el Santos de Yefferson Soteldo.

Como rockstar llegó el chileno a Río de Janeiro para ser el nuevo refuerzo del Fla y que necesitaba con urgencia un lateral derecho tras la partida de Rafinha al futbol griego. Incorporación vital para los brasileños y que necesitan empezar a sumar puntos, más aún cuando en la última fecha solo empataron con su clásico rival, Botafogo.

El Mengao hoy es 15° en la tabla con cinco partidos jugados y deberá volver a reencantar con un futbol que los hizo campeones de América en 2019, aunque de rival tendrán al Santos, sexto en la tabla y que tiene al exdelantero de Huachipato y Universidad de Chile como una de sus figuras.

Lindo partido para Isla y que podría ser su debut conn sus nuevos colores en el Maracaná tras varios días entrenando con el equipo. Además, el Huaso podría marcar un hito, ya que será la primera vez que juegue en Sudamérica por un club.

Partidazo a jugarse este domingo por el Brasileirao y será en el Estadio Urbano Caldeira del Santos. Con la camiseta 44, Isla buscará ser titular en su primera citación por el Fla y ayudar a su equipo a enmendar el rumbo en Brasil.

El Huaso Isla fue presentado hace poco más de una semana y tras entrenar unos días, podría ser titular este domingo. (Foto: Flamengo Twitter)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Santos vs Flamengo por la sexta fecha del Brasileirao?





Santos y el Flamengo de Mauricio Isla jugarán este domingo 30 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Qué canal y quién transmite en vivo Santos vs Flamengo por el Brasileirao?



Santos vs Flamengo será transmitido en Chile por Globo Internacional, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Globo Internacional

VTR: 565

DIRECTV: 776

ENTEL: **NO DISPOINIBLE**

CLARO: **NO DISPOINIBLE**

GTD/TELSUR: 121

MOVISTAR: **NO DISPOINIBLE**

TU VES: **NO DISPOINIBLE**

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo Santos vs Flamengo de Mauricio Isla por el Brasileirao?



Si buscas un link para ver online en Chile a Santos vs Flamengo, podrás hacerlo en la app de pago Fanatiz. Además, en RedGol te entregaremos EN VIVO todos los detalles del partido y el debut de Mauricio Isla.