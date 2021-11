Saint Etienne vs PSG | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING a Lionel Messi en la Ligue 1

Después de un paso en falso a mediados de semana, el PSG de Lionel Messi vuelve a jugar por la Ligue 1, cuando por la 15° fecha visite al Saint Etienne.

En el fútbol francés no hay dudas, de momento los parisinos no tienen rival ni nadie que aparezca en el retrovisor para presionarlos. Son cómodos líderes con 37 puntos, mientras su más inmediato perseguidor, Niza, posee 26 unidades. En la última jornada derrotaron por 3-1 a Nantes, por lo que en la Ligue 1, no hay dudas con el equipo.

Sin embargo, el gran objetivo para PSG es la Champions League, certamen en el que sí han dejado dudas que preocupan. Esta semana visitaron a Manchester City, en lo que ha sido el gran examen del equipo en la temporada y lo reprobaron. Cayeron por 2-1, siendo los dirigidos por Pep Guardiola muy superiores. La derrota le significó duras criticas hasta a Lionel Messi.

Ante el City, estuvo por primera vez en la convocatoria Sergio Ramos, pero finalmente no ingresó. En la visita a Saint Etienne, equipo que marcha en el 19° lugar con 12 puntos, se podría producir el esperado debut del defensa español campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Saint Etienne vs PSG juegan este domingo 28 de noviembre a las 9:00 hrs de Chile.

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star +.