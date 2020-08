Ryan Giggs no se quiere meter en la pelea de Gareth Bale con Zinedine Zidane: "Yo no hablo bien francés, y él no habla bien inglés"

A pocos días del duelo que sostendrán las selecciones de Gales y Finlandia por la Liga de Naciones, el entrenador Ryan Giggs atendió en forma remota a los medios de comunicación.

Una de las preguntas que se le hizo al ex Manchester United, fue la tormentosa relación que mantiene el seleccionado Gareth Bale con su DT en el Real Madrid, Zinedine Zidane.

"Yo no he hablado con Zidane, mi francés y mi español no son muy buenos... Así es como escaparé de esta”, aseguró.

Como la prensa local no quedó tan convencida de la respuesta de Giggs, tuvo que salir a aclarar todo.

“Simplemente estaba esquivando la situación, aunque sé que por experiencia que el inglés de Zidane tampoco es muy bueno. Cuando Gareth venga a una convocatoria hablaré con él, como hablo con todos”,puntualizó.

Eso sí, afirmó que siempre estará disponible para conversar con su jugador.

“Siempre le he dicho a Bale que si quiere hablar le escucharé y estaré más que feliz de ayudarlo. Tiene experiencia y es lo suficientemente profesional como para cuidar de sí mismo, pero estaré allí si alguna vez necesita hablar”, cerró.