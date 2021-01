Rummenigge rechaza una superliga europea: "Se causarían graves daños a las ligas nacionales"

Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Consejo Directivo de Bayern Munich, rechazó la realización de una superliga europea que contaría con los clubes más poderosos del viejo continente.

"He advertido que se le causarían graves daños a las ligas nacionales. Por eso tengo mis reservas. Si tuviera que decidir hoy por el Bayern me pronunciaría en contra", dijo Rummenigge a los diarios TZ y Merkur.

El ex futbolista asegura que los hinchas no se tomarían de buena forma el cambio en el sistema de competiciones. "Si el sistema cambiara, muchos tendrían problemas para seguir identificándose con el fútbol", señaló.

Sobre la posición opuesta de otros clubes grandes de Europa, afirmó: "Ellos naturalmente piensan donde puede haber crecimiento en el futuro y una superliga traería crecimiento económico y despertaría interés".

La postura de otros clubes:

Según una publicación de Sky Sports el Real Madrid es uno de los impulsores de la superliga, competencia que ya habrían aceptado disputar otros clubes como el PSG, AC Milan, Inter, Liverpool y Manchester United.

Florentino Pérez ya había dicho anteriormente: "Hay que innovar, buscar fómulas para que el fútbol siga siendo atractivo".

En tanto, Javier Tebas, presidente de la Liga manifestó hace tres semanas: "La Superliga es perfecta para arruinarse y cargarse a los aficionados".

Luego, añadió: “Lo de la Superliga es clandestino. Sólo he visto a un presidente, Bartomeu, diez segundos hablar de eso. Si realmente hubiera 10-12 clubes queriendo Superliga, lo dirían y sería público. Es todo clandestino, escondidos y en el bar. No hay oficialidad. No me consta. La Superliga es inviable. Quien diga que esto es viable, es que no conoce bien el negocio del fútbol, por muy buen empresario que puede ser, es porque no conoce el ámbito económico y jurídico de todo esto".

Por su parte, Alekasander Ceferin, presidente de la UEFA, indicó: "He leído sobre este plan tan descabellado. Si las informaciones son ciertas, el plan procede del presidente de un solo club (no el dueño) y de un dirigente de un organismo del fútbol. Es difícil pensar en una trama más egoísta y ególatra. Arruinaría el fútbol y su mundo; para los jugadores, los seguidores y todos los relacionados con el mundo del fútbol. Todo por el beneficio de muy pocas personas".