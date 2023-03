Gosens se gradúa de psicólogo y resalta que "los problemas mentales no sólo están en el negocio del fútbol, sino en la sociedad"

Hoy en día en la industria del fútbol muchos de los protagonistas optan por dar un cambio radical en su vida y se atreven a explorar en un mundo totalmente ajeno al campo de juego. Uno que siguió ese camino es Robin Gosens, futbolista alemán de 28 años que actualmente pertenece a las filas del Inter de Milán y que en las últimas horas dio una importante noticia.

A través de sus redes sociales el jugador Nerazurro comunicó que se graduó de Psicólogo, lo que le "costó mucha fuerza y energía". "Por fin. Después de 4 años de trabajo duro, lo he hecho: Licenciatura en Ciencias en Psicología. Fue un largo camino que me costó mucha fuerza y energía porque por supuesto el fútbol y mi familia toman los papeles principales en mi vida", escribió el futbolista.

Además, agregó que "los sueños valen la pena, realmente lo hace. Así que sueña con ello y deja que esos sueños te impulsen. Nadie dice que se cumplan a sí mismos. Siempre es trabajo duro. Pero valdrá la pena. Los problemas mentales no sólo están en el negocio del fútbol, sino en la sociedad en su conjunto, ¡sigue siendo un tema tabú! Sólo puedes funcionar permanentemente como ser humano cuando tu cabeza está libre. Así que si no es él, deberías buscar ayuda. Esto es un signo de verdadera fuerza. Los que no entienden esto son lo contrario - débiles!", sumó el jugador.

Su estadía en Italia

El jugador de 28 años nació en Alemania y también cuenta con la nacionalidad holandesa, pero optó por jugar al fútbol por la selección germana. Llegó a Italia al fichar por el Atalanta en el 2017 y fue vendido al Inter de Milán por 27,4 millones de euros en enero de 2022.

En lo que va de temporada, Robin Gosens ha disputado 33 partidos para los nerazzurri, anotando dos goles. El lateral también había hablado sobre su estudio de psicología a principios de año, explicando lo que le fascinaba del proceso y cómo podía aplicarlo a su carrera.

"Cuando tu mente está en el lugar correcto, las actuaciones en el campo se vuelven mucho más fáciles. Cuando estás preocupado, incluso por cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, tu rendimiento se resiente. Quería entender qué alimenta eso”.