Hay errores y errores. En las últimas horas se registró un insólito caso de David Godoy, un joven colombiano que sacó su libreta militar a la cual le pusieron una foto de la estrella mundial del fútbol como lo es Cristiano Ronaldo, un malentendido que se hizo viral en cuestión de minutos.

"Bien costoso que es tramitar la libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?", escribió el joven en sus redes sociales, junto con la imagen de la libreta donde se observa la foto del jugador.

"Eso fue un suplicio porque el distrito militar en Fusagasugá es terrible, no hay canales de comunicación y toda la atención se hace físicamente y eso queda a las afueras, todo es presencial y durante el proceso entrega uno papeles y después le dicen que está mal”, agregó el joven.

Horas después de denunciar que el Ejército Nacional no le contestaba en los canales de atención para solucionar el error, dijo: "Ya se comunicó conmigo el Mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada", escribió en su cuenta de Twitter.

Según dice la institución, el joven era la única persona que tenía acceso a su cuenta y contraseña para cargar los documentos en la plataforma. Por su parte, emitieron un comunicado de prensa manifestando que están investigando la situación, donde señalan que "una conducta individual por parte del usuario, pues estas imágenes consideran información biométrica, a su vez, un dato sensible tal y como se puede constatar en la definición legal de la Ley Estatutaria”.

Por último, la persona involucrada aseguró que "lo primero que vi fue la foto de Cristiano Ronaldo, no mi foto, no la foto que yo me mandé a tomar y que guardé en un CD y entregué en una carpeta junto a mis documentos. De lo absurdo que era me dio risa, pero luego me dio mucho mal genio", cerró.