"El dinero no es todo, pero como ayuda", cantan Los Auténticos Decadentes. Una verdad que llevada al fútbol es absolutamente aplicable, pues si bien una inversión económica no asegura un éxito deportivo, permite contar con un mejor equipo para aspirar a ello. Y la Copa Libertadores que comienza la primera semana de abril, no es la excepción.

El sitio especializado Transfermarkt hizo un análisis del valor de mercado de los clubes que jugarán el torneo, entre los que están los nacionales Colo Colo y Ñublense. Y si uno hiciera ficción y se rigiera solamente por el ámbito económico para ver los clasificados, el Cacique avanzaría con lo justo a segunda ronda al tener la decimosexta mejor estimación económica de los futbolistas de su plantilla.

Con 29 jugadores registrados, establecen que el valor de mercado de todos ellos alcanza los 21, 93 millones de euros. Brayan Cortés es el más oneroso, con 2,8 millones de la divisa europea, quien es seguido por Leonardo Gil y Carlos Palacios, ambos con 1,7 millones.

Muy lejos eso sí están los albos de los primeros lugares, donde aparecen Flamengo (161 millones de euros), Palmeiras (133 millones), Atlético Mineiro (119 millones), River Plate (97 millones), Cortinthians (89 millones) y Boca Juniors (85 millones).

De hecho Gabigol, delantero del Fla, vale más que todo el plantel de Colo Colo, al ser tasado en 22 millones de euros. Y Endrick, del Verdao, casi iguala esa cifra con 20 millones de la moneda del Viejo Continente.

En tanto Ñublense está valorado en 9,75 millones de euros y supera solamente a cuatro elencos en el certamen en este ítem: Patronato de Argentina, Deportivo Pereira de Colombia y a Monagas y Metropolitanos de Venezuela.

Valoración de mercado de los participantes

1. Flamengo 161,7 millones de euros

2. Palmeiras 133,3 millones de euros

3. Atlético Mineiro 119,1 millones de euros

4. River Plate 97,65 millones de euros

5. Corinthians 88,9 millones de euros

6. Boca Juniors 85,1 millones de euros

7. Athletico Paranaense 75,7 millones de euros

8. Fluminense 59,7 millones de euros

9. Internacional de Porto Alegre 55,6 millones de euros

10. Racing Club 42,9 millones de euros

11. Olimpia 26,4 millones de euros

12. Cerro Porteño 24,6 millones de euros

13. Argentinos Juniors 23,6 millones de euros

14. Nacional de Uruguay 23,5 millones de euros

15. Atlético Nacional de Colombia 22,4 millones de euros

16. Colo Colo 21,9 millones de euros

17. Libertad 18,8 millones de euros

18. Independiente del Valle 18,2 millones de euros

19. Liverpool FC 16,8 millones de euros

20. Alianza Lima 16,7 millones de euros

21. Bolívar 16,0 millones de euros

22. Independiente Medellín 14,9 millones de euros

23. Sporting Cristal 14,8 millones de euros

24. Barcelona 13,6 millones de euros

25. Aucas 13,0 millones de euros

26. The Strongest 11,8 millones de euros

27. Melgar 11,5 millones de euros

28. Ñublense 9,7 millones de euros

29. Deportivo Pereira 7,9 millones de euros

30. Metropolitanos FC 6,7 millones de euros

31. Monagas FC 5,7 millones de euros

32. Patronato 4,1 millones de euros