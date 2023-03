El Polaco no compartió para nada las declaraciones que dio Leonardo Gil tras conocer la agresión de Jordhy Thompson a su ex polola. El Colorado aseguró que "uno está en el club para entrenar, lo que pase con un compañero puertas afuera es problema individual" y Goldberg hizo añicos esa postura.

Jordhy Thompson fue separado del plantel estelar de Colo Colo. El par de videos en los que se aprecia que el futbolista de 18 años agrede a su ex polola fue prueba suficiente para que el Cacique tomara la determinación con el futbolista, quien seguirá un tratamiento sicológico, según comentó la mujer agredida por él.

El jugador del plantel adiestrado por Gustavo Quinteros que tuvo la palabra respecto al tema fue Leonardo Gil, aunque su respuesta desató muchas críticas. El Colorado planteó que "lo que le ocurra a un jugador puertas afuera del club es problema individual", pero sin condenar los golpes que fueron evidenciados por las grabaciones que circularon en redes sociales y medios de comunicación.

Uno de los fue muy crítico con el mediocampista albo fue Rodrigo Goldberg. En el panel de Al Aire Libre en Cooperativa, el Polaco no dejó pasar la declaración del ex Vasco da Gama de Brasil, quien fue titular en la aburrida edición 193 del Superclásico. "Es lamentable en cualquier circunstancia, si llegase a suceder en cualquier equipo. Y me parece bien que Colo Colo tome acciones pertinentes. No se trata de crucificarlo ni de matarlo, pero tampoco de relativizar, que es lo que creo que hace Gil", dijo.

"Se equivocó medio a medio. Decir que él está ahí sólo para entrenar y jugar, él es una figura. Thompson también es una figura de Colo Colo, sale a la cancha con el símbolo de Colo Colo y uno es jugador de fútbol 24 horas al día. Eso de que las puertas adentro o afuera, no compadre, eso no existe", reflexionó también el ex gerente deportivo de Azul Azul, quien también tuvo una vasta trayectoria como futbolista profesional.

Goldberg: "Ponerse la camiseta de Colo Colo trae atención, admiración y cariño"

El Polaco Goldberg no dejó hasta ahí su análisis. Ni cerca. "Que tú no escogiste esa responsabilidad ni algo que tú buscaste, es cierto, tú no dijiste quiero esta responsabilidad. Pero ponerse la camiseta de Colo Colo atrae atención, admiración y cariño. Y un cabro chico cuando quiere ser futbolista es porque quiere ser como Gil, como Thompson, como Lucero, bueno...ya no está, como Brayan Cortés", explicó el ex atacante del Maccabi Tel-Aviv de Israel.

"Ese es el tema, entonces decir no es que lo que pase puertas afuera es problema de él, no, discúlpame, pero no. Y en cualquier club, saquémosle la camiseta y que sea un club neutro, es grave en cualquier circunstancia, más aún en un club tan popular. Creo que la declaración es muy mala, relativizar esto. O sea que si pitean a alguien un día, "no es que fue de la puerta para afuera", ¿eso es? Muy mala la declaración", sentenció el comentarista de la radio Cooperativa.