Uno de los duelos más esperados de este Mundial de Qatar 2022 era el de Argentina con Polonia. Desde que se realizó el sorteo que los fanáticos del fútbol en todo el mundo esperaban ansiosos por poder presenciar el cruce entre dos leyendas: Robert Lewandowski y Lionel Messi.

El 2-0 con el que la Albiceleste venció a los polacos les sirvió a ambas selecciones para meterse en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, pero todas las miradas tras el pitazo final se fueron sobre Lewy y la Pulga. Así, el delantero del Barcelona reveló el particular y breve diálogo que tuvo con el astro del PSG tras el pitazo final en el Estadio 974.

"Hablamos un poco y fue divertido. Le dije que estaban jugando más a la defensiva"

Cuando terminó la acción, Lewy y Messi tuvieron una corta conversación a susurros. Así, el goleador del Barcelona en la actual temporada de La Liga de España le contó a Bild que hablaron considerando también que minutos antes de eso vivieron una fuerte discusión tras una falta del polaco sobre el argentino.

"Hablamos un poco y fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo...", comentó de entrada el atacante de 34 años oriundo de Varsovia.

Con respecto a esa infracción que decantó en un tenso encuentro con el histórico 10 culé, Lewandowski reconoció que, debido a sus características como jugador, todo fue extraño. "Eso fue muy raro, sí: yo estaba en el centro del campo defendiendo, pero sabía que tenía que ayudar al equipo", completó.

"Sabíamos durante los últimos diez minutos de nuestro propio partido que las tarjetas amarillas probablemente decidirían al final la clasificación. Habíamos escuchado que México estaba 'solo' 2-0 arriba. Y entonces supimos que teníamos que seguir creyendo en nosotros mismos, pero también teníamos que jugar con cuidado y no volver a recibir una sola tarjeta amarilla. Cuando Arabia marcó un gol, sentimos que la suerte estaba de nuestro lado”, complementó.

"Fue un trabajo duro. no fue agradable, pero estamos, por primera vez en 36 años, en la siguiente fase de un Mundial. Este es un gran éxito para toda Polonia", cerró.

Eso sí, ese no es el final de la historia, ya que Leo Messi también habló al respecto. Eso sí, el prefirió dejar todo dentro del campo. "No pasa nada, nada. Él no habla español... y me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad", finaliza.