Ricardo Centurión habla por primera vez de la muerte de su novia: "Fue lo peor que me pasó en la vida"

Dos mes van ya de la fatídica muerte de Melody Pasini en Argentina, novia de Ricardo Centurión, futbolista trasandino.

El actual jugador de Vélez Sarsfield decidió romper el silencio con los medios y habló respecto al fallecimiento de su novia. Entre lagrimas, Ricardo confesó lo terrible que han sido estos días.

"Estoy muy enojado, muy dolido, tengo un montón de sensaciones. Estoy enojado con Dios. Hoy me sale eso, quizás en dos años pienso otra cosa. Este dolor no lo vamos a superar, vamos a tener que convivir con él. Fue lo peor que me pasó en la vida", dijo en diálogo con Closs Continental.

Además agregó que, "estábamos juntos con Melody en Puerto Madero y conseguí un permiso para ir a mi casa y estar más juntos en familia. Fuimos para allá y al día siguiente, temprano a la mañana, ella salió para la casa de los padres y mientras estaba manejando pasó lo que pasó".

Ricardo Centurión y Melody Pasini

Para finalizar, Ricardo Centurión contó lo importante que fue Melody para él. "Aguantó un montón de cosas, tenía unas ganas de vivir terribles. A veces yo le decía que no aguantaba más, que me quería ir con mi viejo y ella me enseñaba. El médico nos dijo que si no era en esta oportunidad iba a ser la semana entrante, que el corazón estaba muy complicado", sentenció.