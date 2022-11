Durante la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar ya se han ido conociendo las selecciones que han clasificado a los octavos de final. Sin embargo, los partidos de la fase de grupos no han estado exentos de polémicas ya que el VAR ha dictaminado no validar algunos goles. Revisa a continuación cuántos goles ha anulado el VAR hasta ahora en el Mundial de Qatar 2022.

¿Cuántos goles ha anulado el VAR en el Mundial?

El VAR (Video Assistant Referee) tuvo su primera aparición en el Mundial de Rusia 2018 y durante este año en el Mundial de Qatar ha realizado varías intervenciones en cuánto a la anulación de goles. Hasta la fecha se cuenta 9 anotaciones invalidadas por el VAR posterior a su aprobación inicial por parte del juez central del partido. La última anulación fue durante la primera parte del encuentro entre Túnez vs Francia, a los 8 minutos Nader Ghandri convierte el primer gol del encuentro, sin embargo el jugador está offside y el gol no fue válido.

El primer gol anulado fue en el partido entre Ecuador vs Qatar, a Enner Valencia a los cinco minutos de iniciar el encuentro. Luego el VAR le anuló un gol a Lautaro Martínez, en el partido de Argentina vs Arabia Saudita al minuto 29 cuándo el marcador iba 1-0.

Además el VAR le ha anulado goles a Kai Havertz en el duelo de Alemania vs Japón, a Ali Gholizadeh en el partido de Irán vs Gales, en el encuentro de Marruecos vs Bélgica fue anulado un gol de Hakim Ziyech.

Durante el partido de Alemania vs España fue anulado el gol de Antonio Rüdiger, en el encuentro de Brasil vs Suiza el VAR anuló el gol de Vinícius al minuto 66, y en el partido de Países Bajos vs Qatar le anularon un gol a Steven Berghuis.