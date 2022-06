Las conversaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, han salido a la luz en múltiples ocasiones debido a las filtraciones hechas por el Diario El Confidencial y ahora la charla que se dio a conocer es con el defensor Sergio Ramos, actualmente en el PSG.

Durante mediados de 2020, con el zaguero aún siendo parte del Real Madrid, la comunicación entre ambos llegó debido a una solicitud bastante particular hacia el directivo por parte del futbolista, quien le pedía colaboración para conseguir alzarse con el Balón de Oro del mencionado año.

Así fueron las palabras del futbolista. "Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro", indicó.

Posteriormente insistió en la importancia que tendría el reconocimiento tanto a nivel personal como colectivo. "Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo", puntualizó.

Rubiales le respondió de una forma bastante clara y concisa. "Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena, creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico final en la Champions. Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme".

Ramos, además, pidió alguna ayuda para, en todo caso, llevarse el The Best. "Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. Infantino da el The Best que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos".