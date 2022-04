Piqué está acorralado. Un tercer audio fue filtrado por el medio El Confidencial, luego de que se mostrara al central del Barcelona hablando de una comisión millonaria por la realización de la Supercopa de España en Arabia Saudita y luego le pidiera al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que lo ayudara para ser convocado a la selección española sub 21 en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ahora, el citado medio filtra un diálogo de 2019 en el que Piqué le solicita a Rubiales que el club Andorra, equipo del que es dueño, caiga en un grupo fácil en la Segunda División B de España.

El Reus había descendido aquel año desde la Segunda B por problemas financieros y el Andorra fue el que adquirió dicha plaza libre por secretaría.

"Rubi, era preguntarte tema de la plaza de Segunda B del Reus, que se ve que baja y queda libre y ha salido un comunicado diciendo que en tres días hay un plazo para tratar de comprarla quien quiera, etc", comienza Piqué.

Tras adquirir dicha plaza, el campeón del mundo le pidió a Rubiales un grupo fácil para su equipo, considerando que los de Cataluña eran los más fuertes.

"Si podéis evitar ponernos en el grupo con los catalanes, mejor. Siempre son los de más nivel los 4 del grupo", dijo Piqué antes de que Rubiales le recordara que el criterio era la territorialidad.

Pero futbolista replicó: "Ya me imagino, pero al estar en el culo del mundo , como los de Baleares, me imagino que colocarnos en un grupo u otro no cambia mucho. Además si hacéis subgrupos de 10, lo más normal es que haya 10 catalanes, así que nosotros podríamos salir de ahí e ir a parar a otro subgrupos".

Rubiales le respondió: "Lo tengo en cuenta, o sea que a vosotros os da igual ir donde sea, ¿no?", y Piqué insistió: "Cataluña es la región más jodida, por eso te decía que al no estar ni en España por así decirlo tengas la libertad de mandarnos a tomar por culo. Pero la de La Rioja, Navarra, Aragón o País Vasco es más que aceptable. Esa sería la mejor zona para nosotros".