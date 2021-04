Representante de Lucas Pratto: "En Europa encuentra muchas cosas positivas en su vida, pero está molesto por no jugar"

No lo pasa nada bien Lucas Pratto en Holanda, ya que precisamente eligió salir de River Plate para ir al Feyenoord en busca de continuidad, de jugar más partidos, sin embargo, no sólo no ha sido titular, tampoco ingresa a la cancha desde el 27 de enero.

Nadie entiende que pasa con el Oso, y su representante Gustavo Goñi, conversó con Cómo Te Va sobre la actualidad del ex Universidad Católica.

"El técnico le dice a Pratto que tiene mucha confianza en él, que lo ven bien, pero después hacen cambios y no lo ponen. Creo que pasa algo que nadie me quiere decir", aseguró el agente.

Lucas Pratto en su mejor momento, ganando la Libertadores con River Plate en Madrid (Getty Images)

En el Feyenoord Pratto cosecha sus peores números donde no sólo no ha marcado ningún gol, tampoco ha protagonizado asistencias, sin embargo Goñi asegura que el argentino igualmente quiere estar en Europa.

"Pratto en Europa encuentra muchas cosas positivas en su vida, pero está molesto por no jugar, obviamente porque era uno de los motivos de su salida de River", apunta.

Todo se resolverá el 30 de junio, fecha donde expira el préstamo del goleador y donde River Plate, dueño de su pase, deberá tomar una decisión de recuperarlo o cederlo nuevamente.