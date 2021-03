Desactiven alarmas: representante asegura que "Lucas Pratto no volverá de Holanda hasta junio"

En el mercado de pases es normal que algunos agarren papa y se suban a operaciones que parecen imposibles. Pero en el caso de Lucas Pratto y el supuesto interés de Universidad Católica, no había más datos que algunas frases en Twitter.

Lo cierto es que el Oso prácticamente no ha jugado en Feyenoord, el equipo al que salió a préstamo cuando se vio sin espacio en River Plate. Y en Argentina no saben qué harán después con el jugador, en medio de la sobrepoblación de delanteros del cuadro millonario.

Sin embargo, la voz de la cordura apareció con Gustavo Goñi, representante del ex jugador de Vélez Sarsfield, Atlético Mineiro, Genoa y la UC. En diálogo con radio La Red, ratificó que "Lucas no va a volver hasta junio, que termina su contrato con Feyenoord".

El agente puso el ejemplo de Vélez: "Es muy prematuro, por muchas razones. No me llamaron, no sé qué están pensando. Dependerá de quién gane las elecciones. También primero está River, tendremos que sentarnos y ver cuál es la idea, ver si aparece algo de Europa...".

Incluso el nombre de Boca Juniors -donde se formó el ariete argentino- aparce en la ensalada. "No lo hemos hablado con Lucas. Sería muy difícil. Primero, porque el pase es de River. Nunca le pregunté si volvería o no a Boca. Hoy está tratando de jugar en Holanda", dijo Goñi.

Pratto tiene 32 años y no ha podido retomar el protagonismo desde que le anotó dos goles a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de 2018, cuando River Plate se coronó después de un inédito partido de revancha en Madrid.

Lucas Pratto se convirtió en ídolo de River Plate después de la final en la Copa Libertadores ante Boca Juniors. Foto: Agencia Uno

Si te gusta el fútbol internacional como a nosotros, este concurso es para ti. Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y a ganar premios originales de los Diablos Rojos.

Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.