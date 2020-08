Representante de Lucas Alario anuncia que se va del Leverkusen: "Es como tener una Ferrari guardada"

Lucas Alario es un delantero que brilló en River Plate, su condición goleadora le valió ser transferido al Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz, donde ha jugado poco, pero igualmente se las arregló para marcar y asistir.

El trasandino jugó 1165 en la última Bundesliga donde registra siete goles y tres asistencias. Por tal razón su representante. Pedro Aldave, en conversación con Radio Colonia afirmó que el delantero quiere buscar otro equipo donde pueda jugar más.

"En el Leverkusen hizo goles importantes pero no lo pusieron en los partidos claves. Ya lo hablamos con los directivos, vamos a intentar salir para que él pueda jugar. Él trabaja como un profesional pero vamos a buscar un equipo que sea apto para sus características", aseguró el agente.

Aldave no se anda con chicas y agrega que "el club quiere al jugador porque sabe cómo trabaja, pero no es bueno tener una Ferrari guardada. Ellos no se quieren desprender de él, así que tal vez salga en condición de préstamo".

El agente además, afirmó que tiene ofertas por Alario que las analizará en las próximas semanas.

"La liga inglesa y la italiana son buenas. Hay varias ofertas. No es tanto la liga lo que importa, si no como juegue el equipo y en qué condiciones va a ir. Estamos trabajando con el club de forma tranquila", cerró.