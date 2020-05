Renny Vega recuerda duelos contra la Roja y alaba a Claudio Bravo: "Es el número 1 de Sudamérica"

Renny Vega es uno de los arqueros extranjeros más recordados en el fútbol chileno. Su año 2012 en Colo Colo tuvo de todo, pero su cercanía con nuestro país no era nueva, ya que le había tocado enfrentar a la Roja con anterioridad en la Copa América 2011.

En conversación con el CDF, el ex guardameta recordó lo que fue ese duelo ante el conjunto nacional. "Estaba Vidal, Medel, Díaz, Alexis, Suazo. Un equipazo, pero era el paso a la semifinal. Íbamos (ganando) 2-1 y después que echan a Medel, respiré un poquito. Fue una linda alegría, siempre recuerdo ese partido", lanzó.

Pero no fue todo, ya que Vega también recordó anécdotas en sus duelo contra nuestro país. En especial con Rodrigo Millar, al que después tendría de compañero en el cacique. "Me decía 'Cállate, que siempre que vamos a Venezuela no nos ganan'. Yo le decía 'Sí, tienes razón. Nosotros cuando vamos a Chile o empatamos o ganamos'. Pero era una rivalidad muy sana. Me rio con él, es un personaje".

Renny Vega fue uno de los que eliminó a Chile de la Copa América 2011 en cuartos de final. Foto: Getty Images

Renny Vega también se dio el tiempo de hablar sobre Claudio Bravo, al que llenó de elogios y lo puso como el mejor del continente. "Es el número 1 de Sudamérica. No hay arquero que juegue con los pies como él. Me encanta, el manejo que tiene es buenísimo... y todavía le queda. Es el número 1 de Sudamérica", sentenció.