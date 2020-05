Renny Vega no duda: “Ter Stegen aprendió a jugar con los pies gracias a Claudio Bravo”

Renny Vega, ex portero de la selección venezolana y Colo Colo, solo tuvo palabras de elogios para Claudio Bravo. De hecho, volvió a ratificar que el arquero de Manchester City es el mejor con los pies en Sudamérica e incluso dijo que Marc-André ter Stegen aprendió de él.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa mencionó que “no tengo muchos referentes, pero siempre me he fijado en arqueros importantes. Creo que el mejor portero que he visto durante mi carrera en Sudamérica ha sido Claudio Bravo".

En la misma línea, agregó que “lo conozco como colega, porque nos hemos enfrentado muchas veces por Eliminatorias y Copas América. Lo que ha hecho él en su carrera es algo para aplaudir y que merece respeto. Jugó en FC Barcelona, en Manchester City y es ídolo de Colo Colo”.

Pero eso no fue todo, porque incluso se atrevió a decir que el actual arquero catalán aprendió de Bravo a jugar con los pies. “De Europa me gusta el portero de Barcelona, Ter Stegen. Yo creo que él aprendió mucho de Claudio, porque es muy difícil que un arquero europeo sea bueno con los pies. Esa parte técnica la tenemos más en Sudamérica”.

“Es el arquero en el que yo más me he fijado en Sudamérica por su estilo de juego. Con los pies es impresionante y merece siempre un gran respeto en el fútbol mundial”, elogió al guardameta de la Roja.