Liga de España: Valladolid vs Atlético de Madrid y Real Madrid vs Villarreal ponen emoción al cierre de la temporada

El título de La Liga en España se define hoy. Atlético de Madrid y Real Madrid son los únicos que han llegado a la instancia final buscando el ansiado trofeo, y a partir de las 12:00 hrs lo dejarán todo en la cancha. Los colchoneros son los primeros con opciones, pero los merengues quieren atropellar en los metros finales para levantar otro título. Valladolid vs Atlético de Madrid y Real Madrid vs Villarreal, en duelos que Betsala también pone lo mejor desde el mediodía.

Atlético de Madrid tiene a qué aferrarse hoy: De los 10 títulos de Liga que ha conseguido, en 9 se ha decidido en la última jornada, tal como hoy. Llegaron a estar a más de diez puntos de distancia del Barça y Madrid a principios de año, pero en el camino todo se enredó.

Real Madrid no solo tiene que poner su mente en el Alfredo Di Stéfano ante Villarreal, tiene que mirar de reojo a lo que haga Atlético de Madrid. El bicampeonato está cerca pero dependerá de lo que hagan ante un rival que pelea por no descender, como al otro lado de la orilla. El título, eso si, no saldrá de Madrid.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Atlético Madrid vs Real Valladolid?

El duelo de Atlético de Madrid y Real Valladolid por la definición de la Liga de España será transmitido por DirecTV Sports:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Real Madrid vs Villarreal?

Podrás disfrutar de este partido entre Real Madrid y Villarreal en la definición de la Liga de España en las pantallas de ESPN . Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Pronóstico: ¿Quién es el favorito entre Atlético de Madrid vs Real Valladolid en La Liga?

Pronóstico: ¿Quién es el favorito entre Real Madrid y Villarreal en La Liga?

