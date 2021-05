Atlético Madrid vs Real Valladolid | Horario, cuándo, cómo y dónde ver en vivo a los Colchoneros por la 38º fecha de La Liga

La última fecha de La Liga está de infarto. Atlético Madrid lleva la delantera y dependen de ellos mismos, pero el Real Madrid se jugará todo por defender su título. Este fin de semana los Colchoneros visitan al Real Valladolid que no podrá contar con Fabián Orellana.

El Cholo Simeone está a punto de liderar a su equipo hacia un nuevo título. Esta sería la segunda liga que gana como entrenador del Atlético, algo impresionante considerando que lucha contra el Barcelona y el Real Madrid todas las temporadas.

De vencer al Real Valladolid, serán campeones, pero el partido no será fácil. Los Albivioletas están en un lucha por no descender, y deben ganar y esperar resultados para quedarse en la máxima categoría. Para colmo, Fabián Orellana no estará disponible ya que el club confirmó que padeció de una lesión en el recto anterior.Sin embargo, la escuadra donde milita el ex Audax Italiano se jugará su último cartucho, donde de pasada podría arruinarle la fiesta al equipo del Cholo.

Con 83 puntos, los Colchoneros solo le llevan una ventaja de dos puntos al Real Madrid. Un empate no les sirve, ya que de estar igualados en puntos, los Merengues se proclamarán campeones por tener mejores resultados frente a su rival de Madrid.

