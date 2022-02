Luka Modric se mantiene tan vigente como siempre a sus 36 años al ser una de las piezas claves del Real Madrid que vive una muy buena temporada además de ser el gran refente de la selección de Croacia que tiene ya asegurada su presencia para el Mundial de Qatar 2022 que se avecina.

Si bien su contrato con los merengues finaliza tras esta campaña, el mediocampista se ve capaz de seguir cómodamente en la élite. "No sé hasta qué año voy a poder jugar. Puede ser 40, o más o menos. Vamos a ver. Tengo que ir poco a poco, disfrutar de lo que estoy haciendo, me siento bien físicamente, que es importante, mentalmente también", indicó.

"Estoy en un club muy grande, el mejor club del mundo sin ninguna duda y estoy trabajando para para mantener este nivel lo más allá posible. Vamos a ver cuánto será pero hablar de años es muy difícil. Ahora tengo casi 37 y me siento muy bien. He trabajado fuera de Valdebebas y de las sedes del club para saber en qué puedo mejorar, dónde puedo mantener el físico", afirmó.

El ganador del Balón de Oro 2018 se muestra tranquilo con su futuro a mediano plazo. "El plan para después del fútbol de verdad que no lo he pensado todavía. No soy una persona que piense mucho en el futuro, me gusta vivir en el presente e ir poco a poco, disfrutar del momento, de lo que estoy haciendo ahora mismo y ya veremos lo que vaya a traer el futuro".

Modric también contó qué sería en caso que no hubiese sido futbolista. "Recuerdo como de niño iba muchas veces a ver partidos de baloncesto. Jugaba cada vez que podía, después del colegio con amigos y estaba loco por el baloncesto, por decirlo de alguna manera. Me encantaba y por eso creo que, a lo mejor, sería jugador de baloncesto", puntalizó.