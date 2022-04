Si hay algo que calienta las relaciones entre Real Madrid y PSG es el futuro de Kylian Mbappé, quien está a nada de tener que decidir entre renovar con su actual equipo o tomar la oferta de los merengues, algo que aún no tiene resolución pero de lo que se ha hablado de mil maneras posibles.

Una de las frases más contundentes la dijo el entrenador del cuadro francés, Mauricio Pochettino, al asegurar la presencia de su estrella. "Nos quedamos al 100% la próxima temporada. Es lo que voy diciendo y es lo que percibo. Es lo que hoy puedo decirles. En esto del fútbol no sabemos lo que puede pasar. Respondo lo que siento", dijo este jueves.

Eso no pareció haber caído muy bien en la acera merengue y el técnico Carlo Ancelotti tuvo su oportunidad de responderle al argentino. "Los entrenadores en la rueda de prensa no pueden decir toda la verdad. Es normal esto. El madridista piensa en dos cosas, ganar mañana y ganar el miércoles. Es en lo que pensamos", puntualizó.

El cuadro blanco tiene por delante, este sábado, el encuentro ante el Espanyol contra el que le vale un empate para ser campeón de La Liga. "Tras el partido ante el City los jugadores ya pensaban en el Espanyol. Los grandes tenistas, cuando tienen el match ball, lo ganan. Ojalá lo podamos hacer mañana", indicó el italiano.

Ancelotti también habló de las posibilidades de rotar de cara a la vuelta de las semifinales de Champions League. "Suelo hablar con los jugadores, cuya opinión es importante. Pero yo decido. No he encontrado a muchos jugadores que me digan que están cansados. La opinión del jugador es importante, pero no la más importante".