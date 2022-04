La temporada para el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo entra en una etapa clave pues se definen las competencias en las que están aún con vida. En La Liga siguen en la parte alta de la tabla de posiciones mientras que esperan por la final de la Copa del Rey frente al Valencia.

El cuadro que dirige el entrenador chileno estuvo gran parte de la campaña en el tercer puesto mirando de cerca la posibilidad de clasificar a Champions League pero el tremendo resurgir tanto de Barcelona como de Atlético de Madrid les ha complicado poder lograr este hito histórico y actualmente está a cuatro puntos de ambos.

Es por eso que, de cara al partido de este sábado ante Osasuna, la prioridad ha cambiado. "Ahora jugamos de local, tratar de ganar tres puntos, se topan Barcelona contra Sevilla y se podría recortar distancias, y también está el poder mantenernos en Europa League", afirmó el Ingeniero en conferencia de prensa.

Sin embargo, el técnico no pierde de vista cualquier posibilidad de seguir haciendo una gran temporada con los béticos. "En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Lo más importante es ganar a Osasuna y después el siguiente. No pienso en el futuro, solo en el presente. Tener un buen rendimiento, ganar la Copa, y si no se gana estar en Europa a través de La Liga".

La principal motivación de Pellegrini con Betis es dar un paso adelante con respecto a la campaña anterior. "Ojalá que el puntaje nos permita lograr competencia europea y nos permita mejorar la temporada pasada. La mejoramos en la Copa del Rey, jugamos la Europa League, que no la jugamos el año pasado, el año pasado hicimos 61 puntos y ojalá tengamos esa ambición para hacer más", sentenció.