Juan Antonio Pizzi avisa que Marcelo Díaz está cerca de volver a las canchas: "Quizás en tres o cuatro semanas"

Juan Antonio Pizzi no lo ha pasado bien en sus primeros partidos al mando de Racing. El ex técnico de la selección chilena suma un empate y una derrota en el arranque del torneo argentino, lo que ha generado una serie de críticas desde los hinchas.

Para el entrenador no ha sido fácil, no solo porque no ha podido conseguir que su idea de juego se vea en la cancha, sino también porque está corto de plantel. Varias figuras están alejadas de las canchas por problemas, como el caso de Eugenio Mena con coronavirus o Marcelo Díaz, recuperándose de su operación de meniscos en noviembre de 2020.

Este viernes en conferencia de prensa, Pizzi dejó en evidencia su inquietud por no tener a sus cracks a disposición. "Complica no tener a todos los jugadores disponibles al ciento por ciento. Me gustaría que todos estén disponibles. Estamos llevando de a poco a los que recién se han sumado: no queremos que tengan ningún tipo de complicación".

Marcelo Díaz y Juan Antonio Pizzi están muy cerca de reencontrarse en las canchas, algo que no ocurre desde su época en Chile. Foto: Agencia Uno

Pero ahí el técnico dio una gran noticia para nuestro país, ya que carepato estaría muy cerca de regresar. "Chelo ya está trabajando en campo y de a poco lo va normalizando. Si bien no se fechas, quizás en tres o cuatro semanas más estará en condiciones de volver a trabajar con el plantel".

No está conforme con el rendimiento de Racing

Juan Antonio Pizzi sabe que el margen de error es poco para un equipo que estuvo peleando hasta en Copa Libertadores la temporada pasada. Y así lo hizo saber, asegurando que "no estoy conforme. Hemos conseguido un plantel muy competitivo y nosotros tenemos que poco a poco ir elaborando el estilo y la identidad que nos permita estar tranquilos".

"Lo que más me preocupa es el juego. Si empezamos a mostrar lo que queremos, lo que estamos trabajando, el resto de las cosas se van a ir dando", complementó el estratega.

Finalmente Pizzi destacó que en Racing hay "un grupo unido que tiene en claro dos cosas: que puede y que tiene que mejorar. El diagnóstico está, ahora hay que buscar las soluciones. Nosotros estamos convencidos de las cualidades que tiene este plantel. Lo que vemos desde afuera es que indudablemente vamos a mejorar".