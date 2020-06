Quique Setién justifica a Lionel Messi tras desprecio a su ayudante técnico: “Yo tampoco era un jugador fácil"

El cuestionado entrenador del Barcelona, Quique Setién, justificó a Lionel Messi tras el polémico desprecio realizado por el argentino a su ayudante técnico, Eder Sarabia, a quien ignoró deliberadamente en una pausa de hidratación durante el empate culé ante Celta de Vigo.

Setién fue más allá e intentó suavizar la polémica asegurando que este tipo de roces en el fútbol resultan habituales y no es nada del otro mundo:

De todas formas Setién, quien hace poco reconoció un quiebre entre cuerpo técnico y jugadores, aseguró que los problemas se ven magnificados a medida que el equipo pierde o empata y la prensa intenta sacar ventaja de aquello:

“Cuando no hay victorias y no ganas, todo el mundo saca punta. Este es el circo en el que estamos montados. La relación que tenemos con la plantilla es buena. Es verdad que en momentos puntuales no estamos de acuerdo, pero no para hacer mención”, reflexionó el español.