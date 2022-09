Argentina venció sin muchos contratiempos a Jamaica en el último amistoso que el campeón de América disputó en la fecha FIFA de fines de septiembre. Un gol de Julián Álvarez y un doblete de Lionel Messi configuraron la victoria de la escuadra dirigida por Lionel Scaloni frente a los centroamericanos, que hicieron una fila para rescatar alguna camiseta.

Y uno de los jugadores del plantel del los Reggae Boyz recibió una respuesta decepcionante. Se trata del lateral derecho de 23 años, Maliek Howell, quien milita en el Memphis Tigers de Estados Unidos. El intento del carrilero se truncó en la puerta del vestuario.

"No tenemos camisetas", fue la respuesta de uno de los funcionarios de la Albiceleste al futbolista, quien no tuvo más que irse del lugar sin el objetivo cumplido. Toda la escena fue presenciada por dos miembros de La Scaloneta: Lautaro Martínez, el atacante del Inter de Milán y Paulo Dybala, quien esta temporada se enroló en la AS Roma, también de Italia.

Por cierto, las reacciones no se hicieron esperar. "Este video me rompió el alma", comentó uno de los tuiteros. "Manden 200 camisetas de Messi a Jamaica para anular cualquier mufa", escribió otro de los afiebrados de la red social del pajarito. "¡Qué mala actitud! ¿Cómo no van a tener una camiseta", preguntó otro. Una situación decepcionante, pero a quién no le ha pasado...