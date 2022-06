Este miércoles Ucrania y Escocia se enfrentan en el Hampden Park de Glasgow por la primera ronda del repechaje para el Mundial de Qatar 2022.

La guerra atrasó este partido que debió jugarse en marzo de este año y cuyo ganador enfrentará a Gales, que derrotó a Austria en la ronda anterior, por un cupo en la próxima Copa del Mundo.

En la previa, Oleksander Zinchenko, lateral del Manchester City y una de las grandes figuras de la selección de Ucrania, lloró en conferencia de prensa.

El zurdo pidió nuevamente detener la guerra en su país y aseguró que el equipo está concentrado en darle una alegría a su pueblo en estos terribles momentos.

“Todos los ucranianos quieren una cosa: detener la guerra. Hablé con niños que no entienden lo que está pasando, pero tienen un sueño: quieren que termine la guerra. También tenemos otro sueño: llegar al Mundial”, señaló Zinchenko.

Luego, afirmó: “Por todos los ucranianos que se mueren de hambre y sobreviven en mi país debido al ataque ruso. Estoy muy orgulloso de ser ucraniano, y algún día me encantaría poder traer este título a Ucrania para todos los ucranianos porque se lo merecen”.

Zinchenko confesó que para él no ha sido fácil concentrarse en el fútbol: “Honestamente, en algunos momentos, especialmente al principio, ni siquiera pensé demasiado en el fútbol. Porque es imposible vivir en el mismo tiempo que está pasando esto en mi país. Pero con todo el apoyo que hemos tenido, lo logramos”.

El jugador citizen no tiene dudas sobre la relevancia de este duelo por el contexto de su país: “Este partido es uno de los más importantes de mi vida".

Finalmente, reconoció que varios de sus compañeros no tienen la preparación necesaria para jugar, debido a la suspensión de la liga ucraniana.

"Los muchachos parecen estar listos y no es necesario hablar de motivación. La condición física, obviamente sin los partidos, no es fácil prepararse para los muchachos que no juegan desde hace tiempo. En este caso, no hay excusas y tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos”, sentenció.

Ucrania viene de jugar algunos amistosos con clubes europeos para preparar a sus futbolistas, como la victoria sobre el Borussia Mönchengladbach por 2-1 el pasado 11 de mayo.