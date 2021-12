Robert Lewandowski dio una importante muestra de grandeza fuera de la cancha el pasado lunes, cuando el crack de Bayern Múnich decidió asistir a la entrega del Balón de Oro pese a saber desde antes que había perdido ante Lionel Messi.

El artillero de 33 años no se cansa de romperla dentro del campo del fútbol, ya sea con la camiseta de los bávaros o la de Polonia, pero su gesto en la ceremonia del Ballon d'Or demostró que además es un crack fuera de los estadios.

De acuerdo a lo reportado por el Diario Bild, France Football, la revista encargada de entregar el prestigioso galardón, se comunicó con el histórico de la Bundesliga tres días antes de la realización de la gala.

En la conversación, los organizadores le informaron al polaco que el Ballon d'Or iría a la manos de Lio Messi y no a las suyas.

Pese a la obvia desazón, Robert Lewandowski dio una muestra de clase y tomó la decisión de asistir igualmente a la premiación, llevando incluso a su esposa, Anna, y a su madre, Iwona Lewandowska.

En una claro gesto de compensación, France Football inventó sobre la marcha el galardón a Striker of The Year, otorgándoselo al artillero de Bayern Múnich para no dejarlo con las manos vacías.

¿Merecía Lewandowski el Balón de Oro, Redgoleros?