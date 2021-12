La obtención del Balón de Oro por parte de Lionel Messi no dejó indiferente a nadie en el mundo del fútbol y ha recibido varias críticas. Al igual que otros jugadores, Thomas Müller también lanzó sus descargos y analizó los motivos por el que su compañero Robert Lewandowski no ganó.

El delantero alemán, se unió a la lista de futbolistas que criticó el galardón asegurado para Messi. Donde el atacante del Bayern Munich consideró injusto que su compañero en el cuadro bávaro, Robert Lewandowski se haya quedado con las ganas de ser el mejor jugador del año por la revista France Football.

Por lo que, el crack de la Bundesliga y la selección de Alemania no tuvo pelos en la lengua para enviarle un potente recado al Barcelona de cara al partido que enfrentan ambas escuadras el próximo miércoles 8 de diciembre por el grupo E de la Champions League.

En un mensaje escrito en su perfil de Linkedin, Müller tildó como “decepción” el hecho de que el Balón de Oro no haya sido para el delantero polaco. Es por eso, que buscará venganza dentro de la cancha en nombre de su amigo.

Descargos de Muller tras el galardón a Messi

"Desde un punto de vista bávaro, polaco y también desde un punto de vista alemán, la concesión del Balón de Oro anoche fue definitivamente una decepción. Para algunos, incluso un poco más”, fueron las primera palabras del artillero.

Además, se dio el tiempo para comparar esta versión del Balón de Oro con lo ocurrido con Ribery en la edición 2013. “Aunque he estado en el negocio por un poco más de tiempo y, por lo tanto, no me sorprendió mucho el resultado (fue similar con Franck Ribéry en 2013), todo este asunto ha formado una reflexión en mí cada vez más sólida: Tenemos grandes jugadores en la Bundesliga y no tenemos que escondernos. Sin embargo, para el reconocimiento mundial, se necesitan más éxitos internacionales", aseguró.

Asimismo, Thomas Muller dejó en claro que al Bayern Múnich no le queda otra opción que mantener su paso firme en la Liga de Campeones y arengó al equipo. "Esta es una gran motivación para poner todo en la balanza con el objetivo de de traer la Champions de vuelta a Múnich y para mostrar al mundo del fútbol lo que está pasando. Y, sobre todo, lo que el fútbol alemán puede ofrecer. Tenemos la próxima oportunidad de hacerlo el próximo miércoles en el partido de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona. ¡Abordémoslo!", concluyó.