Publican imagen del muslo de Raphael Varane tras supuesto penal en el clásico

Una de las jugadas más polémicas del último clásico español fue, sin duda, la entrada de Clement Lenglet contra Raphael Varane. El jugador fue a despejar con todo y terminó metiéndole un planchazo directo al muslo, pero que el árbitro desestimó cobrar.

Tras el encuentro, una imagen con el muslo del jugador comenzó a circular en redes sociales e inmediatamente hizo que los hinchas merengues reclamaran con todo. Y es que el VAR parece haber quedado en el olvido en este encuentro.

Luego de tanto revuelo fue el propio Lenglet quien intentó explicar la situación, señalando que "quiero sacar la pelota con la cabeza y dar fuerza a mi movimiento para que la pelota salga muy lejos. Por mala suerte toco la pierna de Varane. No soy un jugador al que le guste dar golpes. Para mí no es penalti, soy el protagonista y sé que no voy a hacer una falta. Si algunos lo creen pues es su opinión".

DIOOOOS MIOOOO! Porque le reclaman al VAR? Se ve claramente como Raphael Varane le pega un muslazo a los taches de Lenglet, @clement_lenglet QUE FALTA TE HAN PEGADO !!! @raphaelvarane ANIMAL pic.twitter.com/JTW2Kd9zGo — Bossa (@SantiagoBossa2) December 18, 2019

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, también abordó la falta a Varane, lamentando todo y enfatizando que "es desconcertante, las dos jugadas son clarísimas".