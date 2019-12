Presidente de Racing se ilusiona: "Beccacece es un técnico que me gusta"

Luego de su mal paso por Independiente, todo parece indicar que Sebastián Beccacece podría volver a Avellaneda. Pero esta vez en la vereda del frente, ya que desde Racing siguen muy de cerca al técnico para asumir su banca.

El ex ayudante de Jorge Sampaoli tiene el visto bueno del presidente del club, Víctor Blanco, quien reconoció que "Beccacece es un técnico que me gusta. Ha estado en la Selección Argentina también aunque no como principal. Su pasado por Independiente no pesa, si Diego (Milito) puso el ojo ahí es porque le ve condiciones para estar en el banco de Racing".

La opción de ver al melenudo DT es real. Según informó diario Olé, el propio cuerpo técnico del ex Independiente confirmó que han existido contactos entre ambas partes.

Además, Blanco aprovechó la ocasión para referirse a los otros dos entrenadores que tienen en carpeta. "De (Diego) Dabove no tengo ni idea, pero con Sampaoli sí viajó Diego. No hubo tantos candidatos porque le dimos prioridad a lo que estamos jugando".

Para nosotros es muy importante el partido del sábado con Tigre y a partir del lunes vamos a buscar técnico. Hay varios candidatos que seguramente Diego tiene y algunos ya se ha reunido, esperemos", sentenció.