Sergio Coelho, presidente de Atlético Mineiro, confesó su deseo de renovar a Eduardo Vargas este año aunque para eso debe ceñirse al presupuesto del club brasileño, manifestando que los jugadores que están en esa posición "no se queden si no quieren".

Eduardo Vargas tiene un buen presente en el Atlético Mineiro, donde es constantemente considerado entre los delanteros que actúan en el club brasileño. Por lo mismo, en el club ya proyectan lo que puede ser su renovación, tras llegar de la mano de Jorge Sampaoli procedente de Tigres de México el 2020.

Por lo mismo Sérgio Coelho, presidente del Galo, señaló que "Atlético Mineiro está interesado en la renovación, siempre que sean cantidades que podamos pagar", confesó a Radio Itatiaia sobre la situación del formado en Cobreloa, además del lateral Mariano y el central Igor Rabello.

"Esto es parte de un plan. Todos los jugadores aún tienen contrato hasta final de año. Intentamos solucionarlo con mucha antelación para no tener problemas más adelante. Todos aquellos jugadores a los que les falta renovar sus contratos, simplemente no se queden si no quieren", lanzó duramente.

Turboman anotó 15 goles desde que arribó hace un año y medio, una cantidad interesante y donde ha contribuido en las grandes campañas del elenco de Belo Horizonte.

Esto porque consiguió el título del Brasileirao por segunda vez en la historia para Atlético Mineiro. Junto a eso, avanzó a semifinales de la Copa Libertadores el año pasado, donde fue eliminado por Palmeiras.

Lo cierto es que los 32 años que tiene Vargas pueden ser un impedimento para hacerle un contrato por largo tiempo, a pesar de que el jugador aún muestra un buen nivel en su equipo, algo que hace tiempo no logra ratificar en la Selección.