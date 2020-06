Prensa británica y actuación de Claudio Bravo: “Pudo ser contado más como un espectador”

Claudio Bravo volvió a ser titular en la victoria de Manchester City por 2-0 sobre Newcastle, que les permitió acceder a semifinales de la FA Cup. En ese sentido, la prensa británica destacó la sólida actuación del equipo y tuvo algunas consideraciones sobre el portero chileno.

Por ejemplo, Manchester Evening News mencionó sobre Bravo que “no pudo haber tenido un retorno más tranquilo, su único ejercicio fue usar sus cuerdas vocales para organizar a la defensa”, además de calificarlo con nota 6 en una escala de 10.

Sumado a ello, Daily Mirror publicó que “tuvo poco que hacer, pudo ser contado más como un espectador”, aludiendo a que no tuvo ninguna atajada en los 90 minutos de partido.

Claudio Bravo fue titular y no tuvo ninguna atajada en la victoria de Manchester City al Newcastle. (FOTO: Getty Images)

Pero no fueron los únicos, porque ESPN de Gran Bretaña señaló que “Newcastle solo tuvo un disparo al arco, lo que indica qué tan ocupado estuvo”, palabras que se sumaron a los dichos de The National que ni siquiera realizaron un análisis del chileno: “no fue llamado a salvar ningún balón”.

Recordemos que los últimos días han surgidos muchos rumores sobre el futuro del portero chileno, pues algunos lo vinculan con Arsenal, próximo rival en la FA Cup del equipo ciudadano, con algún club de la MLS o Turquía.