Líder de su grupo y clasificado a octavos de final con facilidad, Francia se encamina como una de las selecciones favoritas en el Mundial de Qatar. Ante Túnez cerrará la fase de grupos, por lo mismo Didier Deschamps, técnico de los franceses, sorprendió con varios nombres nuevos en la alineación titular.

Los actuales campeones van con Mandanda en el arco; línea de cuatro en defensa con Disasi, Varane, Konaté y Camavinga; Fofana, Tchoameni, Veretout en el mediocampo; Guendouzi, Kolo Muani y Coman en delantera.

Son varios los nombres nuevos y que reemplazan a otros titulares como el portero Hugo Lloris, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.

Sorpresa para los fans es la ausencia de Kylian Mbappé en el partido de Francia de hoy, pero Deschams ya había confirmado que tendría un equipo suplente para este encuentro, incluido el joven goleador del PSG.

"No correré ningún riesgo. No me pregunten esta noche cuántos serán, pero rotaré. Hay un tercer juego; tenemos que respetar la competencia y a nuestros oponentes. Pero haremos cambios", fue lo que dijo Deschamps hace algunos días en conferencia.