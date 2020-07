Poli Rincón, ex goleador de Real Betis, aprueba llegada de Pellegrini: “Como DT me encanta, es extraordinario”

Poli Rincón, retirado delantero español que vistió la camiseta de Real Betis entre 1981 a 1989, solo tuvo palabras de elogios para Manuel Pellegrini, quien, según la prensa hispana, se convertirá en el nuevo entrenador verdiblancos.

Por lo mismo, en conversación con radio Cooperativa, mencionó que “a mí como entrenador me encanta. Es extraordinario, sobre todo por lo que hizo en Villarreal y por toda la trayectoria que ha tenido profesionalmente”.

Sin embargo, a pesar de destacar el fichaje del técnico chileno, expresó que no llega en el mejor momento al club, pues la institución no tiene un proyecto deportivo claro.

El retirado delantero jugó durante la década de los 80' en Real Betis.

“No sé si llega en el mejor momento para Betis, porque no sé qué han pensado para ficharle. Betis tiene futbolistas extraordinarios, pero colectivamente no es un equipo”, expresó el goleador, que fue pichichi de la liga española en 1983.

“Individualmente tienen jugadores muy buenos, Guardado, Emerson... Todos son futbolistas extraordinarios, pero no funcionan como equipo y son cosas que se transmiten desde arriba”, complementó.

“No sé cómo Pellegrini encajará en la filosofía de quienes manejan el club, porque no hay un proyecto, una base para saber qué quieren. Si miras los últimos entrenadores, todos son distintos en sus características y no sabes cuál es la política del club”, sentenció.