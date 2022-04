De las selecciones que no clasificaron al Mundial de Qatar 2022, una de las que parece partir con un poco de ventaja de cara al proceso de 2026 es Venezuela que, a diferencia de Chile, tiene técnico definido y es uno de mucha experiencia, José Pekerman, quien incluso ya dirigió sus primeros cuatro partidos.

¿Es realmente esto algo positivo para la Vinotinto con respecto a la Roja? El periodista venezolano, Fernando Petrocelli, de la cadena Directv Sports, lo analiza. "La verdad que obviamente los venezolanos están ilusionados y yo confío en el proyecto de Pekerman, un técnico con sobrada trayectoria, experiencia y éxitos a nivel sudamericano. Lo que hizo con las inferiores en Argentina, llevar a Colombia a su mejor actuación histórica, clasificarla par de veces consecutivas a Copas del Mundo", indicó.

"También ilusiona el hecho de los profesionales que están llegando caso Bocha Batista, que hizo un muy buen trabajo en la sub-20 de Argentina; el arribo de Coloccini a la sub-20 que evidentamente hay que evaluarlo porque no tiene experiencia previa como entrenador pero es un tipo con mucha experiencia en Europa, jugó en la Premier, en el fútbol español, fue dirigido por Bielsa, tiene curso de gerencia y entrenador y tiene vivencias muy valiosas para poder transmitirlas", añadió.

La llegada del argentino es un golpe de efecto ante la urgente necesidad de mejora en el país caribeño. "Las dos últimas eliminatorias han sido nefastas, una calamidad tras otra dentro y fuera de la cancha. El equipo dejó de ser un rival duro como sucedió en el premundial de Alemania, Sudáfrica y Brasil, en los que llegó con posibilidades matemáticas a la última jornada. Eso se perdió".

Un plan hacia 2026

Si bien en las últimas cuatro fechas solo ganaron uno de cuatro, para el comunicador no es momento de juzgar al estratega. "Ahora con Pekerman esperamos que pueda encauzar el rumbo, el final de la eliminatoria no fue bueno, pero Pekerman necesita tiempo para trabajar, para saber qué esquema le conviene a Venezuela, para ser la selección de futbolistas y para armar un grupo y transmitirles con mucha más claridad y tiempo el mensaje y lo que él necesita de ellos y la hoja de ruta y el plan a trazar", puntualizó.

Tiene certeza que la Vinotinto complicará nuevamente. "Venezuela está obligada a volver a competir con Pekerman, si lo hizo en proceso más noveles y con técnicos con menor cartel como Farías y Richard Páez, Venezuela está obligada a competir, siempre lo ha estado desde 2006 para acá, no me refiero a ir a Mundial sino a pelear de igual a igual y estar con la calculadora hasta la última fecha".

Petrocelli, quien también se luce en Youtube con su canal Ruta Vinotinto, le pone su presión a los suyos. "Están obligados a competir porque hay selecciones como Ecuador y Perú consiguieron clasificación y repechaje, respectivamente, Venezuela también tiene las herramientas para lograrlo. Yo no creo, sinceramente, y me aparto de todo tipo de patriotismo yo no creo que Ecuador y Perú tengan muchísimo más línea por línea que Venezuela. Para eso se trae a Pekerman para finalmente conseguir ese objetivo tan esquivo y tan complejo que es que Venezuela escuche su himno en una Copa del Mundo", manifestó.