Maks Cárdenas, periodista que cubre a los futbolistas chilenos en Europa, tales como Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, se quedó atrapado en Italia por no haberse aplicado una vacuna de refuerzo.

"Hoy entré al país con mi certificado covid válido para entrar. Pero por nuevas reglas de aquí ahora no puedo tomar ningún medio de transporte ni para volver a mi país", señaló el reportero el día sábado en Twitter.

Luego, en LUN explicó: "Italia creó un súper green pass y decidió que las vacunas duran sólo seis meses en vez de nueve meses como el resto de la Unión Europea. Quedé atrapado sin poder hacer nada acá. Si voy a un hotel no me dejan quedarme, no me puedo mover de una ciudad a otra. Lo único que puedo hacer en este caso es realizarme un PCR y regresar a España".

El domingo Cárdenas escribió un polémico en mensaje en sus redes sociales: "Una dosis luego me dio covid. No necesito tener ninguna más. Toda adicional es una tontería política".

Tras las respuestas negativas, luego aclaró en el diario: "Yo me vacuné con la Janssen que es sólo una dosis. Y en España no es obligación la dosis de refuerzo".

"Yo vivo en Barcelona y no tengo ninguna necesidad de vacunarme nuevamente para las autoridades españolas, pero sí por mi trabajo en Italia", añadió.

"El miércoles viajo de vuelta y ya llamé para vacunarme el jueves. Viajaré en tren a Roma y luego barco porque voy con mi perro que tiene nueve meses", finalizó.