El futuro de Arturo Vidal parece definido. El mediocampista del Inter de Milán termina contrato a fines de temporada y las posibilidades de que siga en el elenco lombardo son casi nulas, de acuerdo a la información de nuestro corresponsal en Italia, Enzo Olivera.

"Vidal claramente no está en su mejor momento en Inter hoy día", apunta el periodista desde Europa para Redgol en La Clave, en la antesala del duelo en el que Inter recibirá a la Roma por los cuartos de final de la Copa Italia. este martes desde las 17:00 horas.

"Según el reporteo, Vidal no está cómodo ni contento. Ya me adelantan que él llega a final de temporada y se va de Inter. No hay una buena relación con (Simone) Inzaghi, no se siente con confianza, se nota alejado del protagonismo y él ha sido protagonista siempre", advierte Olivera.

Un ejemplo fue el último Derby della Madonnina, en que el King ingresó al minuto 76 y sufrió el vuelco en el marcador. "Cuando entra Vidal ante el Milan, el técnico lo posiciona por la derecha como interior. Después hace otro cambio, mete a Matías Vecino y Vidal pasa a la izquierda, mientras retrocede (Nicoló) Barella. Inzaghi no la tenía tan clara tampoco".

Inzaghi no ha sacado lo mejor de Arturo Vidal

La prensa italiana identificó a Simone Inzaghi como principal culpable de la derrota en el clásico. De alguna manera, el joven estratega está pagando lo que significa llegar a un equipo grande de Europa, luego de su debut en la Lazio.

"Para Vidal, como jugador, de acuerdo a tu carrera vas entendiendo el rol que te va tocando. Pero el entrenador también tiene que ser capaz de mantenerte, para no ponerte solamente en los últimos diez minutos", reflexiona el corresponsal de RedGol.

"Eso también lo ha tenido que manejar Inzaghi y ahí se nota la inexperiencia del entrenador, porque con (Antonio) Conte a Vidal también le tocó salir del equipo, cuando perdió la titularidad con Christian Eriksen. Pero Conte lo termina recuperando, sacándole rendimiento y jugando bien la última parte de la temporada", explica desde Italia.

De todas formas, la seguidilla de "finales" que disputará el Inter -hoy ante la Roma, el sábado contra Napoli por Serie A y el próximo martes frente a Liverpool por Champions League- marcan un desafío del que puede ser parte el mediocampista chileno.

"Lo más seguro es que Vidal sea titular la próxima semana en el Liverpool, por la suspensión de Nicoló Barella. Es complicado sacar puntos en Anfield, así que la pega la tienen que hacer en Italia", completa Olivera en su despacho.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por RedGol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para vibrar rumbo a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.