La gran final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se acerca. Argentina y Francia saltarán a la cancha del Estadio Lusail este domingo 18 de diciembre para definir al campeón del torneo y los ojos de todo el orbe estarán puestos sobre Lionel Messi y Kylian Mbappé para ver quien de los dos resultara triunfador, ya que solo uno podrá hacerlo. Eso sí, los trasandinos parece que se empiezan a poner el parche antes de la herida.

Al menos así queda claro después de ver el video que se viralizó en redes sociales recientemente, donde una periodista hizo que la Pulga se llenara de emoción tras dedicarle unas muy sentidas palabras en las que le deja claro que independiente de lo que pase ante Les Bleus "hay algo que no te va a sacar nadie".

"Marcaste la vida de todos, y eso es más grande que cualquier Copa del Mundo"

El canal de Televisión Publica Argentina conversó con Messi tras eliminar a Croacia con un contundente 3-0 e instalarse en la final del Mundial, y las sorpresivas palabras de la comunicadora hacia su persona lo hicieron emocionarse.

Después de asegurar que "seguramente va a ser mi último Mundial" y reconocer que "este grupo hizo un trabajo extraordinario", la reportera aprovecha el cierre para sacar su lado más poético y llenar de amor al astro oriundo de Rosario.

"Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino que te quiero decir que se viene una final del mundo, y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos", le lanzó de entrada para que la sonrisa nerviosa apareciera en su rostro.

"No hay nene que no tenga tu remera, ya sea la original, la trucha, la inventada o la imaginaria, de verdad, marcaste la vida de todos y eso es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie", añadió.

Para cerrar, le deja en claro que sus palabras son "un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que hiciste vivir a tanta gente y que de verdad ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tienes, así que gracias capitán".

Los dos últimos partidos del Mundial de Qatar 2022 se jugarán este fin de semana. El sábado 17 de diciembre, desde las 12:00 horas, Croacia y Marruecos se enfrentan en el Estadio Internacional Jalifa para definir al tercer lugar. Al día siguiente, el domingo 18, se jugará la gran final entre Argentina y Francia en el Estadio Lusail, también desde las 12:00.

