Manchester City se prepara para el duelo de este miércoles como visita contra Arsenal por una nueva fecha de la Premier League, la ocasión perfecta para que los ciudadanos den alcance al flamante puntero del fútbol inglés. En rueda de prensa, el DT Josep Guardiola comenzó el diálogo con la prensa enfocado en corregir un error.

“Ofrezco disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez sobre él. Estoy avergonzado de mí mismo, porque no se lo merece... Él sabe cuánto lo admiro a él y a su carrera. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece. No representé bien a mi club”, dijo Pep.

Guardiola agregó que “me disculpé con Steven en privado, pero como el comentario fue público, mi disculpa también debe ser pública... Lo siento mucho por él, su esposa y su familia”.

Hace unos días Guardiola fue consultado por la investigación financiera al City que podría anular los títulos del club. La respuesta de Pep fue “no sé si somos responsables del desliz de Steven Gerrard en 2014”.

El entrenador hacía mención del resbalón de Gerrard en el duelo entre Liverpool y Chelsea que dejó a los Reds sin el título de la Premier League esa temporada.

Sobre el duelo contra Arsenal, Pep Guardiola sentenció que “hasta ahora son el mejor equipo de la Premier. Sabemos que será un partido duro desde hace semanas. Será una gran, gran batalla”.