Paul Scholes le cae a Thomas Tuchel por el aburrido 0-0 del Chelsea con Manchester United: "Vio un partido diferente en su Ipad"

Manchester United y Chelsea empataron sin goles en un encuentro que pasó con más pena que gloria, por la falta de ocasiones de gol y la ausencia de un claro dominador en el campo de juego.

Sin embargo, el entrenador de los Blues, Thomas Tuchel sorprendió al asegurar que “fue un juego de alta calidad entre dos equipos muy fuertes. Sufrimos en la primera mitad, pero en general fue un partido igualado".

Paul Scholes, ícono de los Red Devils se molestó con las declaraciones del estratrega del Chelsea, asegurando sin pelos en la lengua que había visto otro partido en su Ipad.

“Creo que Tuchel estaba viendo un partido diferente en su iPad cuando dijo que era un partido lleno de alta calidad. No vi ni un ápice de calidad durante todo el juego", aseguró.

Además el Colorado hizo hincapié que había jugadores en la cancha como para entregar un mejor espectáculo.

"La cantidad de veces que los jugadores se colocaron en buenas posiciones pero fallaron con pases fáciles. Scott McTominay, Bruno Fernandes... Había calidad en el campo, no me malinterpretes, pero ¿alguno de ellos lo demostró? No creo que lo hayan hecho”, cerró.