Paul Scholes alaba a Haaland: "Es sensacional, creo que llegará a lo más alto como Cristiano Ronaldo y Messi"

El joven delantero noruego, Erling Haaland, dejó de ser una promesa y pasó a convertirse en una estrella del fútbol mundial. El ariete del Borussia Dortmund la rompe por donde quiera que vaya y siempre responde con goles.

Es por esto que los grandes clubes del Viejo Continente se frotan las manos para quedarse con el delantero. Según reportes de la prensa europea, hasta ahora los más interesados son el Real Madrid y Manchester United.

Sobre esto, la leyenda de los Reds Devils, Paul Scholes, llenó de elogios al noruego y lo puso sus fichas de cara al futuro: "Haaland es sensacional. Creo que llegará a lo más alto, como Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Por lo que he visto tiene un nivel para eso".

Además, aseguró que el Manchester United debería ir por Haaland, en vez de negociar por Jadon Sancho: "Nunca pensé que Sancho fuera el jugador ideal para el United. Tenemos tres futbolistas de las mismas características. No creo que fuera correcto gastar 120 millones".

"No me decepcionó que Sancho no viniera. Es un jugador brillante, pero el United no lo necesita", cerró el Colorado en conversación con Stadium Astro.